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Андрей Бочкарев: С начала года в Москве подобрано 35 «стартовых» площадок для программы реновации

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: С начала года в Москве подобрано 35 «стартовых» площадок для программы реновации
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

С начала 2022 года в Москве подобрано 35 «стартовых» площадок для реализации программы реновации, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 9 декабря.

— С января 2022 года в столице добавилось 35 новых «стартовых» площадок для строительства жилья по программе реновации, включая шесть новых территорий для возведения новостроек, которые на этой неделе утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Это уже четвертая редакция постановления правительства за этот год, — отметил Бочкарев.

По его словам, на подобранных участках будет построено около 708 тысяч квадратных метров современного и комфортного жилья.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что подобранные территории расположены в 26 районах Москвы. Всего для строительства домов по реновации, продолжил он, утверждено 565 «стартовых» площадок.

Левкин заключил, что в этом году переселение в новые квартиры начали 28,3 тысячи москвичей.

До этого Бочкарев сообщил, что власти Москвы с начала 2022 года выдали разрешение на ввод в эксплуатацию 48 жилых домов, построенных в рамках программы реновации.

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