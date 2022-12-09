«Разжиревшие, но больные деменцией»: Медведев заявил об отсутствии настоящих героев в США

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к россиянам по случаю Дня Героев Отечества, который отмечается в РФ 9 декабря.

По его словам, героем можно назвать того человека, который готов пожертвовать собой ради Родины и защищать тех, кто нуждается в помощи.

Медведев отметил, что Россия гордится такими людьми.

— А вот в тусклой, свихнувшейся от интеллектуального вырождения Европе и разжиревших от бесконечного печатания долларов, но больных деменцией США таких больше нет. Поэтому мы сильнее. Поэтому мы победим, — написал он на своей странице в Telegram.

Медведев также поздравил россиян с Днем Героев Отечества.

День героев Отечества — значимый праздник в России. В этот день жители страны вспоминают подвиги предков во имя Родины и чествуют современных храбрецов. В 2022 году россияне отметят годовщину в 16-й раз. День почитания героев — 9 декабря — учредил зимой 2007 года глава Российской Федерации Владимир Путин в честь ордена Святого Георгия Победоносца. На этот раз он выпал на пятницу.