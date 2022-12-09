Андрей Бочкарев: С начала года в Москве одобрили строительство почти 26 миллионов «квадратов» недвижимости

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Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы с начала 2022 года одобрила строительство 25,88 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 9 декабря.

— Несмотря на внешние сложности, федеральные и городские меры поддержки бизнеса позволяют стимулировать строительную отрасль. Девелоперы не только достраивают и вводят в эксплуатацию объекты, но и согласовывают новые проекты. Только с января по ноябрь в рамках заседания ГЗК город одобрил строительство почти 26 миллионов квадратных метров всех типов недвижимости, — сказал Бочкарев.

По его словам, основной интерес застройщики проявляют к жилым проектам. Так, из общего объема одобренной к строительству недвижимости на жилье приходится более 10,85 «квадрата». Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что в 2022 году девелоперам также одобряли строительство объектов промышленного назначения (4,8 «квадрата»), торгово-административных (6,8 «квадрата»), а также объектов религиозного, гаражного и других назначений (1,8 «квадрата»).

Пятова заключила, что такое распределение площадей в строительстве позволяет Москве качественно развивать среду в каждом районе и стремиться к балансу в инфраструктуре.

До этого Бочкарев заявил, что в Москве с начала 2022 года было подобрано 35 «стартовых» площадок для реализации программы реновации.