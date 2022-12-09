Эксперты Роскачества рассказали о последствиях «покупки» медсправки для водительских прав

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Эксперты отдела Защиты прав потребителей Роскачества в пятницу, 9 декабря, рассказали о последствия «покупки» медицинской справки для получения водительского удостоверения.

Специалисты напомнили, что водителям необходимо проходить медицинское освидетельствование для получения справки при изменении состояния здоровья, по истечении срока действия прав и при необходимости получить новое удостоверение. Однако при замене водительского документа из-за изменений персональных данных прохождение процедур необязательно.

Пройти комиссию для получения прав можно как в государственных клиниках, так и в частных. Кроме того, будущие водители могут обратиться в свою автошколу, где зачастую предлагаются подобные услуги.

Эксперты Роскачества предостерегают автомобилистов от покупки готовых медицинских справок. При прохождении врачей водитель может полностью проверить свое здоровье, что позволит избежать проблем за рулем. Также покупка или подделка документов быстро выявляется сотрудниками ГИБДД, после чего водителя могут ждать неприятности, цитирует экспертов пресс-служба Роскачества.

Юрист Глеб Подъяблонский рассказал «ВМ», какое наказание грозит за подделку медицинской справки водителя. По его словам, деяние карается по статье 327 Уголовного кодекса РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».