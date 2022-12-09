Бывший начальник отдела комплектации РЖД Овсянников арестован по делу о взятках

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В Москве арестовали бывшего начальника отдела комплектации и оборудования Московской дирекции снабжения РЖД Юрия Овсянникова по делу о получении взятки. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России на транспорте во вторник, 6 декабря.

Взяточника удалось поймать благодаря совместной работе МВД и ФСБ по Москве и Московской области. По версии следствия, подозреваемый в период с 2017 по 2021 год получал взятки в обмен на помощь с договорами поставок в ОАО «РЖД». Суммарно за время преступной деятельности Овсянников получил незаконный гонорар в размере двух миллионов рублей.

В ходе допроса Овсянников вину не признал.

По данному факту 22 ноября было возбуждено уголовное дело по статьям о даче и получении взятки. Позже Савеловский районный суд заключил Овсянникова под стражу, а руководителю компании, давшей взятку должностному лицу, запретил заниматься определенной деятельностью.

Также во вторник, 6 декабря, стало известно, что по делу о взяточничестве арестовали бывшего помощника главы Росалкогольрегулирования Михаила Терещенко. Подозреваемый пробудет в СИЗО до 7 января 2023 года.