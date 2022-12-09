Почти 30 километров дорог построили в Москве с начала года

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Около 26,5 километра дорог построили в ТиНАО с начала 2022 года. Об этом рассказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, благодаря новым дорогам удалось, например, связать Щербинку с железнодорожной платформой Остафьево.

Также в текущем году подошли к концу работы по реконструкции Внуковского шоссе и формированию дорожной сети поселения Мосрентген.

Он добавил, что в Новой Москве продолжают формировать дорожный каркас.

До этого сообщалось, что столичные специалисты занимаются строительством четырех подземных пешеходных переходов на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) — от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД. Об этом рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

9 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты завершили надвижку пролетных строений моста через затон Новинки. По его словам, строительство объекта является ключевым элементом формирующегося участка улично-дорожной сети.