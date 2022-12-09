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Илью Яшина признали виновным по делу о распространении фейков о ВС РФ

Степан Жирнов
Происшествия
Илью Яшина признали виновным по делу о распространении фейков о ВС РФ
Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Суд признал бывшего депутата Красносельского муниципального округа Илью Яшина* виновным в распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Басманного районного суда.

Ранее стало известно, что прокурор запросил для Яшина* самое строгое наказание за всю историю рассмотрения подобных дел — девять лет колонии общего режима.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в апреле 2022 года. Следственный комитет считает, что подозреваемому было достоверно известно о том, что опубликованные украинскими СМИ видеоматериалы и фотографии являлись провокацией.

По данному факту сотрудники СК возбудили уголовное дело по соответствующей статье. 7 ноября Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания обвиняемого под стражей.

Помимо этого, стало известно, что суд отклонил иск Яшина* об отмене статуса иноагента, который бывший депутат подавал в адрес Минюста.

* Внесен Министерством юстиции в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.

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