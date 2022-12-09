Заселение пятого дома по реновации начинается в Конькове

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улица Введенского, дом 13в Карта всех событий

Пятую новостройку передали под заселение в районе Коньково в рамках программы реновации. Об этом в пятницу, 9 декабря, рассказал глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, новый дом располагается по адресу улица Введенского, дом 13в. В новостройку переедут жители дома по адресу улица Введенского, дом 11, корпус 1.

Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, предложения о получении равнозначных квартир направили 80 московским семьям.

Приступить к осмотру нового жилья москвичи смогут уже с 9 декабря.

На первом этаже нового дома для горожан открыт центр информирования по переселению в рамках программы реновации.

Уточняется, что всего в новом доме насчитывается 156 квартир, передали на официальном сайте мэра столицы.

С начала 2022 года в Москве подобрано 35 стартовых площадок для реализации программы реновации, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 9 декабря.