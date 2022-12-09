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Собянин рассказал о ходе строительства станции «Новаторская» Троицкой линии метро

Георгий Соланович
Город
Собянин рассказал о ходе строительства станции «Новаторская» Троицкой линии метро
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Троицкая линия столичного метрополитена будет запущена в 2024 году, из 11 перегонных тоннелей первой очереди — от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» — семь уже готовы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 9 декабря.

— Троицкая линия метро строится полным ходом, планируем ее запустить уже в конце 2024 года. Из 11 перегонных тоннелей первой очереди — от «ЗИЛа» до «Коммунарки» — семь готовы, остальные в работе. На радиусе длиной порядка 40 километров будет 17 станций. В зоне его притяжения живут или работают около 1,5 миллиона человек. Практически каждый десятый москвич так или иначе почувствует улучшение транспортной ситуации, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города добавил, что одна из самых важных станций ветки — «Новаторская», на которой можно будет пересесть на БКЛ — готова на 67 процентов. Специалисты здесь завершают установку основных конструкций и ведут отделочные работы.

До этого мэр провел технический пуск северо-восточного участка БКЛ метро от станции «Электрозаводская» до «Савеловской». Собянин подчеркнул, что большое кольцо столичного метро замкнется в первом квартале 2023 года — все оставшиеся участки БКЛ запустят одномоментно.

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