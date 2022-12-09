Эксперты обсудили развитие малого бизнеса в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Госдумы

8 декабря в Красногорске прошел форум и конкурс «‎Стартап года — 2022». На нем владельцы бизнеса представили свои проекты, послушали лекции от экспертов и получили важные советы от членов жюри. О том, для чего проводятся такие мероприятия, рассказал член Агентства инвестиционного развития Московской области Игорь Чирков.

Он отметил, что подобные форумы способствуют популяризации предпринимательства, вовлечению в нацпроект новых участников. Начинающие предприниматели могут узнать, какие меры поддержки и какие дополнительные бонусы они могут получить от региона.

В настоящее время Подмосковье пользуется популярностью у инвесторов. Оно находится на втором месте после Москвы по субъектам МСП: в регионе более 400 тысяч малых и средних предприятий, передает «Радио 1».

Столичный малый бизнес показал, что ему удалось укрепиться и занять свою нишу, благодаря чему доля доходов в городской бюджет значительно увеличилась. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 7 декабря.