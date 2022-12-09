Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперты обсудили развитие малого бизнеса в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты обсудили развитие малого бизнеса в Подмосковье
Фото: Пресс-служба Госдумы

8 декабря в Красногорске прошел форум и конкурс «‎Стартап года — 2022». На нем владельцы бизнеса представили свои проекты, послушали лекции от экспертов и получили важные советы от членов жюри. О том, для чего проводятся такие мероприятия, рассказал член Агентства инвестиционного развития Московской области Игорь Чирков.

Он отметил, что подобные форумы способствуют популяризации предпринимательства, вовлечению в нацпроект новых участников. Начинающие предприниматели могут узнать, какие меры поддержки и какие дополнительные бонусы они могут получить от региона.

В настоящее время Подмосковье пользуется популярностью у инвесторов. Оно находится на втором месте после Москвы по субъектам МСП: в регионе более 400 тысяч малых и средних предприятий, передает «Радио 1».

Столичный малый бизнес показал, что ему удалось укрепиться и занять свою нишу, благодаря чему доля доходов в городской бюджет значительно увеличилась. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 7 декабря.

Подмосковье Бизнес Предприниматели
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте