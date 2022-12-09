Пожарный поезд отправлен для тушения пожара на станции МЦК «Владыкино»

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Россия, Москва, Станционная улица, 8 Карта всех событий

Для тушения возгорания на станции МЦК «Владыкино» на место происшествия отправлен пожарный поезд. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе РЖД в пятницу, 9 декабря.

По данным организации, горящее здание, находящееся недалеко от платформ, в настоящее время не используется. Причины произошедшего устанавливаются.

В РДЖ подтвердили информацию о том, что пожар никак не скажется на движении поездов по Московскому центральному кольцу.

— В 15:07 пожар был ликвидирован, — сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание, о котором идет речь, произошло днем в пятницу, 9 декабря. Загорелось двухэтажное административное здание дома № 8 на улице Станционная. Площадь пожара составляет 70 квадратных метров. На место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС, производится тушение.