Пожар произошел на станции МЦД на северо-востоке столицы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Станционная улица, 8 Карта всех событий

На северо-востоке столицы произошел пожар в двухэтажной административной постройке. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС в пятницу, 9 декабря.

По информации ведомства, возгорание случилось на улице Станционная в в доме № 8. Горит подвесной потолок на площади 70 квадратных метров. Сотрудники МЧС находятся на месте происшествия и занимаются тушением. Для этого было направлено шесть единиц техники и 18 человек личного состава.

Сообщений о пострадавших в результате пожара не поступало.

Постройка принадлежит РЖД и относится к инфраструктуре станции «Владыкино». Однако пожар никак не повлияет на движение поездов по Московскому центральному кольцу, сообщили в МЧС.

Другое возгорание произошло рано утром в подмосковных Химках. Пожаром был практически уничтожен гипермаркет OBI, входивший в состав ТЦ «Мега-Химки», площадь возгорания превысила 7 000 квадратных метров. О причинах и последствиях крупного чрезвычайного происшествия — в материале «Вечерней Москвы».