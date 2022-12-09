«Предлагают бабки»: Ивлеева призналась, что рекламировала опасную для здоровья косметику

Фото: Youtube / Galich Ida

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева призналась, что рекламировала косметику, в составе которой содержался запрещенный ингредиент — антибиотик тетрациклин. Об этом она рассказала в новом выпуске Agent Show 3.0 на своем YouTube-канале.

— Это было давно, слава Богу, может быть, три-четыре года назад. Были моменты, когда я рекламировала товары, которые как раз таки не проходили проверку. То есть я не интересовалась их бэкграундом, просто думала: «Ну, окей, предлагают бабки», — сказала она.

По словам Ивлеевой, подобному решению нет оправданий, так как известные личности несут ответственность за свою аудиторию. После проведенного исследования выяснилось, что косметическое средство содержит тетрациклин, который, равно как и другие антибиотики, законодательно запрещено использовать в косметологии.

До этого Ивлеева рассказала, какие эмоции пережила во время съемок сериала «Монастырь». По ее словам, на одной из съемок она слишком усердно пыталась отыграть нужные чувства, в результате чего у нее началась паническая атака.