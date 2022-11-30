Ивлеева рассказала о панической атаке на съемках сериала «Монастырь»

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Блогерша Настя Ивлеева рассказала, какие эмоции пережила во время съемок сериала «Монастырь».

— Еще на пробах мне нужно было сыграть сцену, в которой моя героиня плачет. Я сразу подумала, что у меня ничего не получится, и, скорее всего, это не моя история, потому что заплакать в кадре я ни за что не смогу. Но в итоге все получилось буквально с первого дубля. Я просто старалась пережить эмоции своей героини, — рассказала она.

По словам Ивлеевой, на одной из съемок у нее началась паническая атака из-за слишком усердных попыток отыграть нужные эмоции. По сюжету ее героиня разговаривает с миллиардером, который ей угрожает. В этот момент нужно было сыграть сильный страх, но у нее не получалось, пока не случилась настоящая паническая атака — этот дубль оказался удачным, пишет StarHit.

Новинка киноиндустрии сериал «Монастырь» с Ивлеевой побил по просмотрам американский сериал «Дом дракона» на «Кинопоиске». Сериал за первый день посмотрели свыше 250 тысяч пользователей, что стало рекордом для сервиса.

Несмотря на это, Министерство культуры России отказало предоставлять прокатное удостоверение кинокомпании «ЛУНАПАРК» для трансляции сериала «Монастырь» из-за оскорбления чувств верующих.