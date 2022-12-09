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Иммунолог рассказал, как отличить грипп от коронавируса

Ирина Игнатенко
Общество
Иммунолог рассказал, как отличить грипп от коронавируса
Фото: shutterstock

Отсутствие температуры при наличии других симптомов может говорить о том, что человек заболел коронавирусом. Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Он отметил, что в настоящее время коронавирус может протекать бессимптомно, без повышения температуры, а вот H1N1, скорее всего, будет вызывать температуру.

— Это такой нюанс, по которому немного можно сориентироваться, хотя это не 100 процентов, — отметил он в комментарии НСН.

Ломота в теле и головная боль — характерные симптомы гриппа, подчеркнул врач.

В составе «омикрон»-штамма COVID появляются еще более заразные варианты вируса, которых в России пока не зафиксировано, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает Взгляд.ру.

В России началась вспышка свиного гриппа Н1N1, являющегося серотипом вируса гриппа А, который считается наиболее распространенным среди этой инфекционной группы болезней. Доктор Александр Мясников в беседе с «Вечерней Москвой» назвал профилактические меры, которые помогут защитить организм от недуга.

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