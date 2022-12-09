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Песков: Путин предупреждал о нежелании Киева исполнять Минские соглашения

Александр Афонин

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Песков: Путин предупреждал о нежелании Киева исполнять Минские соглашения
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Президент России Владимир Путин с самого начала говорил, что Киев намеренно тянет время и не желает выполнять Минские соглашения. Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

— Я верю в искренность и мудрость президента РФ Владимира Путина, который с самого начала говорил, что Украина тянет время, что Украина не хочет выполнять минские обязательства, и он призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас, — цитирует Пескова РИА Новости.

Речь идет о заявлении Ангелы Меркель, согласно которому Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление. По ее словам, у всех было четкое понимание: конфликт на востоке Украины лишь заморожен, а сама проблема не решена окончательно.

Политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявление экс-канцлера в беседе с «ВМ», высказал мнение, что страны Запада использовали Минские соглашения для того, чтобы сохранить киевский режим. Вполне возможно, что тем самым Украину намеренно готовили к противостоянию с Россией.

Дмитрий Песков Ангела Меркель Минские соглашения
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