Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, Станционная улица, 8 Карта всех событий

Прокуратура проводит проверку по факту возгорания на станции МЦК «Владыкино». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной межрегиональной транспортной прокуратуры в пятницу, 9 декабря.

Сотрудники ведомства проверят все обстоятельства происшествия, а также узнают, насколько соблюдались требования и нормы пожарной безопасности.

Возгорание, о котором идет речь, произошло в двухэтажном административном здании, принадлежащем РЖД, непосредственно прилегающем к станции Московского центрального кольца «Владыкино» в пятницу, 9 декабря, в районе 14 часов.

По информации РЖД, зданием уже давно не пользовались, потому пожар, площадь которого составила 70 квадратных метров, обошелся без жертв и не повлиял на движение поездов.

Для тушения было привлечено шесть единиц техники, а также 17 человек личного состава. На помощь пожарным машинам также прибыл специальный поезд.