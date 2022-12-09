Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Прокуратура проводит проверку по факту возгорания на станции МЦК «Владыкино»

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту возгорания на станции МЦК «Владыкино»
Фото: Пресс-служба Госдумы
Россия, Москва, Станционная улица, 8 Карта всех событий

Прокуратура проводит проверку по факту возгорания на станции МЦК «Владыкино». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной межрегиональной транспортной прокуратуры в пятницу, 9 декабря.

Сотрудники ведомства проверят все обстоятельства происшествия, а также узнают, насколько соблюдались требования и нормы пожарной безопасности.

Возгорание, о котором идет речь, произошло в двухэтажном административном здании, принадлежащем РЖД, непосредственно прилегающем к станции Московского центрального кольца «Владыкино» в пятницу, 9 декабря, в районе 14 часов.

По информации РЖД, зданием уже давно не пользовались, потому пожар, площадь которого составила 70 квадратных метров, обошелся без жертв и не повлиял на движение поездов.

Для тушения было привлечено шесть единиц техники, а также 17 человек личного состава. На помощь пожарным машинам также прибыл специальный поезд.

РЖД Проверки МЦК Москва Прокуратура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте