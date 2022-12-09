Москвичам рассказали о работе столичных врачей на новых российских территориях

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Московские врачи с июля текущего года трудятся на территории присоединенных регионов в составе мультидисциплинарных бригад. В общей сложности ДНР и ЛНР посетили свыше 200 специалистов из 30 столичных медучреждений. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы.

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш рассказал, что сотрудничество столичных специалистов с коллегами из республик продолжается уже на протяжении восьми лет.

— В течение нескольких лет мы проводили обучающие семинары, приглашали врачей к нам на стажировку. В настоящее время наши коллеги успешно применяют стратегию специализированного хирургического лечения и оказывают пациентам высококвалифицированную помощь, — заявил Митиш.

На сегодняшний день в медучреждениях, расположенных на территории Донбасса, столичные врачи провели свыше 3,5 тысячи операций и почти 11 тысяч консультаций пациентов.

Митиш также добавил, что в течение пяти месяцев работники Института неотложной детской хирургии и травматологии, сменяя друг друга, работают в Луганской детской республиканской клинической больнице

Помимо этого, он добавил, что столичные врачи являются многопрофильными специалистами. Они работают в сфере детской хирургии, хирургии ран, а также во многих других направлениях, оказывая пациентам высококвалифицированную помощь.

До этого сообщалось, что врачи из Луганской народной республики стажируются в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ).