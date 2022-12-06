Луганские врачи проходят стажировку в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

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Врачи из Луганской народной республики стажируются в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ). Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— НИИ неотложной детской хирургии и травматологии постоянно поддерживает связь с министерствами здравоохранения Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР). Врачи в составе медицинских бригад работают на территориях ДНР и ЛНР, — говорится в сообщении.

Как уточняется, медицинских специалистов обучают по таким направлениям, как детская хирургия, детская нейрохирургия, детская травматология, анестезиология и реанимация, лучевая диагностика и детская урология, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, в городе действует турпрограмма для детей с нарушениями слуха из ДНР и ЛНР. Начальник отдела реализации программ Управления по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности городского департамента труда и соцзащиты Наталья Протасова сообщила, что дети из республик Донбасса за время пребывания в столице посетили Цирк Никулина и «Москвариум», а также получили памятные подарки.

В четверг, 1 декабря, директор Ресурсного центра для инвалидов Александр Худяков сообщил, что в рамках акции «Москва помогает» центр собрал четыре тысячи спецсредств для отправки в ДНР и ЛНР. При этом в акции приняли участие не только соцслужбы и крупные поставщики, но и обычные граждане.