Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Луганские врачи проходят стажировку в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

Араз Салехов
Город
Луганские врачи проходят стажировку в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Врачи из Луганской народной республики стажируются в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ). Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— НИИ неотложной детской хирургии и травматологии постоянно поддерживает связь с министерствами здравоохранения Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР). Врачи в составе медицинских бригад работают на территориях ДНР и ЛНР, — говорится в сообщении.

Как уточняется, медицинских специалистов обучают по таким направлениям, как детская хирургия, детская нейрохирургия, детская травматология, анестезиология и реанимация, лучевая диагностика и детская урология, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, в городе действует турпрограмма для детей с нарушениями слуха из ДНР и ЛНР. Начальник отдела реализации программ Управления по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности городского департамента труда и соцзащиты Наталья Протасова сообщила, что дети из республик Донбасса за время пребывания в столице посетили Цирк Никулина и «Москвариум», а также получили памятные подарки.

В четверг, 1 декабря, директор Ресурсного центра для инвалидов Александр Худяков сообщил, что в рамках акции «Москва помогает» центр собрал четыре тысячи спецсредств для отправки в ДНР и ЛНР. При этом в акции приняли участие не только соцслужбы и крупные поставщики, но и обычные граждане.

Врачи ЛНР Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте