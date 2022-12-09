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Суд арестовал поджигателя квартиры на улице Демьяна Бедного

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал поджигателя квартиры на улице Демьяна Бедного
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, улица Демьяна Бедного Карта всех событий

Мужчину, который устроил поджог квартиры жилого дома на улице Демьяна Бедного, арестовали. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 9 декабря.

По ее словам, 32-летний мужчина отправлен в СИЗО до 7 февраля 2023 года. Его обвиняют по статье «Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом».

Подозреваемый свою вину признал. Он просил не заключать его под стражу, так как он не собирается скрываться и сожалеет о случившемся.

Пожар, о котором идет речь, произошел рано утром 6 декабря на северо-западе столицы. Злоумышленник поджег входную дверь с помощью принесенного с собой растворителя, в результате чего огонь распространился по жилой квартире, в которой находились 24-летняя женщина и ее малолетний сын. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

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