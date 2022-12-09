Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В театре «Мост» поставили «Снежную королеву» с необычным финалом

Василий Плиткин
Развлечения
В театре «Мост» поставили «Снежную королеву» с необычным финалом
Снежная королева / Фото: пресс-служба театра «Мост»
Новинский бульвар, д. 22, с. 1 Карта всех событий

Московский театр «Мост» к новогодним праздникам подготовил необычную версию сказки «Снежная королева». В хрестоматийной истории появились новые персонажи и музыкальные номера. Сюрприз для зрителей постановщики обещают и в финале.

— Это детская сказка, но она о любви. В сюжете очень много серьёзных, трагических моментов. Но театр должен давать веру, что счастье есть. Наш сказочный мюзикл кончается не просто хэппи-эндом, а счастливой вечностью, – говорит режиссер спектакля Евгений Славутин.

Спектакль «Снежная королева» смогут посетить мероприятие 17–18 декабря в 13:00 и 16:00, 24–25 декабря в 12:00 и 15:00, 7 января в 16:00, 8 января в 15:00, 14–15 января в 15:00, 22 января в 11:00.

В начале декабря театр «Мост» показал премьеру спектакля «104 страницы про любовь» по произведению Эдварда Радзинского.

Театры Дети Новый год Премьеры сказки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте