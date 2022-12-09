В театре «Мост» поставили «Снежную королеву» с необычным финалом

Снежная королева / Фото: пресс-служба театра «Мост»

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Московский театр «Мост» к новогодним праздникам подготовил необычную версию сказки «Снежная королева». В хрестоматийной истории появились новые персонажи и музыкальные номера. Сюрприз для зрителей постановщики обещают и в финале.

— Это детская сказка, но она о любви. В сюжете очень много серьёзных, трагических моментов. Но театр должен давать веру, что счастье есть. Наш сказочный мюзикл кончается не просто хэппи-эндом, а счастливой вечностью, – говорит режиссер спектакля Евгений Славутин.

Спектакль «Снежная королева» смогут посетить мероприятие 17–18 декабря в 13:00 и 16:00, 24–25 декабря в 12:00 и 15:00, 7 января в 16:00, 8 января в 15:00, 14–15 января в 15:00, 22 января в 11:00.

В начале декабря театр «Мост» показал премьеру спектакля «104 страницы про любовь» по произведению Эдварда Радзинского.