Эксперты оценили решение отремонтировать бывший корпус завода «Рено» в технополисе «Москва»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к27 Карта всех событий

Эксперты в пятницу, 9 декабря, оценили решение отремонтировать бывший корпус завода «Рено» в технополисе «Москва».

Так, вице-президент Союза Московской Торгово-промышленной палаты (МТПП) Сурен Варданян заявил, что смена целевого назначения данного объекта была очевидна.

— С учетом реорганизации предприятия, изменения его номенклатуры и в силу ряда внешних факторов текущий вариант использования корпуса под парковку и склад запчастей очевидно малоэффективен, — добавил эксперт.

Варданян также отметил, что проект завода «Москвич» предполагает более системные доставку комплектующих и сбыт продукции, изготавливаемой на новых площадях; поскольку держать в качестве склада оборудованный корпус нецелесообразно с точки зрения экономики.

При этом особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» переполнена, а востребованность в новых площадях под размещение технологических производств отечественных бизнесменов чрезвычайно высока.

Все это не могло не подтолкнуть городское руководство к принятию соответствующего решения, позволяющего расширить спектр компаний на площадях ОЭЗ, и активизировать выпуск малогабаритной коммунальной и гусеничной техники.

В свою очередь независимый экономист Андрей Бархота отметил, что процесс переоснащения площадки бывшего завода «Рено» крайне важен для расширения площадей ОЭЗ.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за три квартала текущего года вложения компаний-резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» составили 23,8 миллиарда рублей, что на 2,1 миллиарда больше, чем за такой же период 2021 года.

До этого сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин распорядился провести ремонт бывшего корпуса автомобильного завода «Рено», который войдет в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в Печатниках.