Российский самолет совершил резкое торможение при взлете и вернулся в аэропорт Египта

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Самолет авиакомпании Nordwind, совершавший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Пермь, резко остановился при наборе скорости и вернулся обратно на стоянку. Об этом сообщил один из пассажиров самолета в пятницу, 9 декабря.

По его словам, Вoeing 737-800 должен был вылететь из египетского аэропорта в 04:45. Однако при наборе скорости пилот самолета резко затормозил, после чего направил судно обратно на стоянку. Примерно через час пассажиров попросили вернуться в здание воздушной гавани.

— Представителей туроператора нет. Никто не дает никакой информации, — добавил пассажир.

Позже сотрудники аэропорта связались с пассажирами данного рейса. Они сообщили, что специалисты обнаружили в двигателе самолета поломку, в результате чего судно сняли с полета. Резервного борта на тот момент не оказалось, передает портал TourDom.

7 декабря Росавиация приняла решение продлить режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России до 15 декабря. Ограничения распространяются на воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.