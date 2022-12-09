Рогозин сообщил об обстреле его автомобиля в зоне СВО

Фото: Telegram / Дмитрий Рогозин

Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин в пятницу, 9 декабря, заявил, что ему пришлось покинуть автомобиль из-за обстрела со стороны украинских военнослужащих в зоне СВО.

— Мы потеряли автомобиль, на котором добирались ночью на Угледарском направлении до передовой. Противник пристрелял замерзшую, слипшуюся в комья чернозема дорогу вдоль лесополосы. Пришлось покинуть авто во время обстрела, — заявил экс-глава «Роскосмоса».

Рогозин также написал в своем Telegram-канале, что до места назначения ему и его группе пришлось добираться пешком, где они уже «поработали по неприятелю» и пообщались с российскими бойцами.

Фото: Telegram / Дмитрий Рогозин

До этого Рогозин заявил о необходимости вернуть Киев. При этом он сообщил, что оставлять Украину в том виде, в котором она существует на данный момент, недопустимо.

14 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российское правительство не назначало экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина на государственную должность, что исключает необходимость координации его действий в зоне спецоперации.