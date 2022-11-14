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Песков: Работа Рогозина в зоне спецоперации не требует согласования с Кремлем

Александр Афонин
Общество
Песков: Работа Рогозина в зоне спецоперации не требует согласования с Кремлем
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Российское правительство не назначало экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина на государственную должность, что исключает необходимость координации его действий в зоне спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 14 ноября.

— Это не требует никакого согласования в данном случае, — сказал он, отвечая на вопрос о действиях Рогозина в зоне проведения спецоперации.

Представитель Кремля добавил, что на данный момент экс-глава Роскосмоса не получал официальную должность. По его словам, Москва не анонсирует кадровые решения, передает ТАСС.

Дмитрий Рогозин был отстранен от должности главы госкорпорации «Роскосмос» в июле этого года. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Позже стало известно, что новым гендиректором станет Юрий Борисов.

В августе Песков заявил, что информация о том, какую должность займет Рогозин, станет известна в обозримом будущем. Однако в конце октября бывший глава Роскосмоса прибыл на передовую в Запорожской области. Там он взял себе позывной Космос.

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