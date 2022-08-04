Песков анонсировал назначение Рогозина на новый пост

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Информация о том, какую должность займет экс-глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, станет известна в обозримом будущем. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос о том, прояснилась ли судьба Рогозина, отметив, что «она прояснится уже в обозримом будущем».

— Когда она прояснится, мы сообщим, — цитирует Пескова РИА Новости.

15 июля президент России Владимир Путин отстранил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Его пост занял Юрий Борисов, который был освобожден от должности вице-премьера по оборонной промышленности.

В этот же день Дмитрий Песков заявил, что Рогозин покинул пост главы Роскосмоса не по причине претензий к его работе. Он добавил, что экс-глава Роскосмоса своевременно будет трудоустроен.

Кроме того, Путин подписал указ о сокращении количества вице-премьеров. Так, теперь слова «11 заместителей» заменяются словами «10 заместителей».