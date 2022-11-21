Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил о необходимости вернуть Киев

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Киев, столицу Украины, необходимо вернуть в состав России. Такое мнение в понедельник, 21 ноября, выразил бывший руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— Для меня Киев не чужой город, и когда я смотрю, какая там бесовщина происходит, и когда меня спрашивают: «До конца?» — ну Киев точно надо вернуть, — отметил он.

При этом оставлять Украину в том виде, в котором она существует на данный момент, недопустимо, сказал экс-глава госкорпорации в интервью репортеру ВГТРК Андрею Руденко.

Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления о «возвращении Крыма» в состав Украины. По его словам, в таком случае украинцам стоит задумать об истории своей столицы Киеве.

При этом замглавы украинского Минобороны Владимир Гаврилов заявил, что ВСУ будут предпринимать попытки по «возвращению Крыма» в декабре 2022 года. Он также прокомментировал вероятность применения ядерного оружия на Украине, оценив ее как низкую.

Кроме того, глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал план по наступлению на Крым. Однако точную дату начала военной кампании чиновник отказался называть.