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«Разные тараканы грозят»: Медведев оценил планы Украины по возвращению Крыма

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Разные тараканы грозят»: Медведев оценил планы Украины по возвращению Крыма
Фото: er.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления о «возвращении Крыма» в состав Украины.

— Киев — столица Древней Руси. Киев — крупный малороссийский город в составе Российской империи. Киев — республиканская столица в составе СССР. И наконец, Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски, — написал он в Telegram-канале.

По его мнению, «разные тараканы постоянно грозят вернуть Крым». Он сравнил их с тараканом-фаворитом Янычаром из пьесы знаменитого киевлянина Михаила Булгакова «Бег».

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал наступление на Крым. При этом чиновник не стал называть точных дат начала кампании.

Замглавы украинского Минобороны Владимир Гаврилов заявил, что окончание конфликта на Украине может произойти к концу весны 2023 года. При этом представитель оборонного ведомства считает, что ВСУ смогут уже к концу декабря «вернуться в Крым».

Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что для безопасности мирных жителей на территории Крыма проводятся фортификационные работы.

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