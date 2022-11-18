Фортификационные работы введут в Крыму для обеспечения безопасности

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Для безопасности мирных жителей на территории Крыма проводятся фортификационные работы. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

— На территории Крыма под моим контролем проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан, — отметил он.

По словам Аксенова, меры, которые предпринимаются на данный момент по поручению президента, достаточны для того, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности, написал он в своем Telegram-канале.

Накануне над электроподстанцией «Кафа» в Крыму сбили беспилотник. Обломки упали на территорию станции, при этом энергоснабжение не было нарушено.

Еще один беспилотник был сбит 8 ноября в Севастополе. В этот же день в городе сработала система противовоздушной обороны.

В субботу, 8 октября, прогремел взрыв на Крымском мосту. Это привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия было частично разрушено дорожное полотно.