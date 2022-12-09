ТАСС: Причиной взрыва в жилом доме в Рязани стал самогонный аппарат

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Взрыв самогонного аппарата стал причиной обрушения части двухэтажного жилого дома в Рязани. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили представители экстренных служб региона.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Рязанской области сообщили, что когда одного из пострадавших доставили в медицинское учреждение, то он сообщил, что в доме взорвался самогонный аппарат, а не газ, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в результате взрыва в двухэтажном доме в Рязани пострадали два человека.

6 декабря губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что на месте жилого дома в Нижневартовске, где после взрыва обрушились два этажа, завершились поисковые и аварийные работы. Она уточнила, что все жители дома, которые значились как пропавшие без вести, погибли. Достоверно установлена гибель восьми человек, в их числе четыре ребенка.

За сутки с 4 по 5 декабря в России произошло три взрыва газа в жилых домах: в Ярославле, Заволжье (Нижегородская область) и Нижневартовске (ХМАО). В настоящее время экстренные службы уточняют данные о пострадавших и погибших во всех трех инцидентах. «Вечерняя Москва» решила напомнить о профилактических мерах, которые нужно предпринимать, чтобы избежать подобных ЧП.