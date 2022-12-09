Минюст США опубликовал указ Байдена о помиловании Бута

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Россиянин Виктор Бут после освобождения из американской тюрьмы не сможет въехать в США — об этом говорится в указе о его помиловании, подписанном главой государства Джо Байденом.

Согласно данному постановлению, 25-летний тюремный срок Бута был сокращен до того, который он уже успел отбыть, что позволило освободить его немедленно. Помимо этого, Буту запретили зарабатывать в какой-либо форме на истории своего дела и освобождения из тюрьмы, а также распространять детали этих событий. В случае нарушения условий помилование может быть отменено, передает ТАСС, ссылаясь на текст соответствующего указа.

Обмен Бута на осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер состоялся 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. По данным МИД РФ, Белый дом много раз отказывался от диалога по включению предпринимателя в схему обмена. Несмотря на это, российская сторона продолжала активную работу по данному вопросу.

Бута вернули на родину после 14 лет тюремного заключения. Его история получила широкий резонанс в мировых СМИ. А в США по мотивам его жизни даже сняли фильм. Кто такой Виктор Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас — в материале «Вечерней Москвы».