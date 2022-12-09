Пользователей Twitter восхитил ответ Путина на критику Борреля в сторону африканцев

Фото: Администрация президента РФ

Пользователи социальной сети Twitter восхитились ответом президента России Владимира Путина на слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, в которых он заявил о незнании места расположения Донбасса африканцами.

Накануне Боррель заявил, что жители Африки, которые участвуют в демонстрациях в поддержку Москвы, не знают, где находится Донбасс и кто такой Путин. Российский президент в ответ напомнил, что африканцы прекрасно знают о России и ее роли в освобождении региона от колониализма.

— Шикарный ответ российского лидера европейской политической мафии, — сказал один из пользователей.

Многие читатели заявили, что помнят все действия России и Евросоюза. При этом наиболее положительные впечатления оставляла именно российская сторона, которая принимала активное участие в поддержке Африки. Страны Запада в свою очередь занимаются спонсированием терроризма.

Кроме того, некоторые пользователи назвали заявления Борреля о жителях континента нелепыми и обвинили его в расизме.

— Это не бред дряхлого старика, а заведомо расистский выпад, который вписывается в контекст новой холодной войны, — цитирует читателя Salil SARKAR РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание Борреля, порекомендовала ему не мерить людей по себе. По ее словам, уровень «деградации коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов».