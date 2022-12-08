Захарова ответила на сомнения Борреля по поводу поддерживающих Россию африканцев

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в четверг, 8 декабря, прокомментировала высказывания главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по поводу того, что африканцы, участвующие в демонстрациях в поддержку Москвы, делают это неискренне.

Дипломат порекомендовала в своем Telegram-канале Боррелю не мерить людей по себе, поскольку уровень «деградации коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов».

Захарова напомнила, что глава МИД Германии думает, что «расстояние между странами исчисляется сотнями тысяч километров», а премьер Великобритании путает Балтийское и Черное моря. Самого главу европейской дипломатии Захарова назвала «садовником, выдающим себя за высокого представителя ЕС по иностранных делам».

До этого Захарова прокомментировала слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях, что их можно расценивать как подходящее для международного трибунала признание.

По словам Захаровой, слова бывшего канцлера открыто говорят о том, что Запад не собирался выполнять Минские соглашения с самого начала.