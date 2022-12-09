Кабмин ввел 35-процентную пошлину на ввоз шампуней и других товаров из «недружественных стран»

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Правительство Российской Федерации установило пошлины в 35 процентов на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 9 декабря.

Как уточняется в тексте документа, пошлины будут введены на товары, произведенные странами, нарушающими экономические интересы РФ.

В список товаров, облагаемых пошлиной, попали шампуни, средства для волос, средства для чистки зубов, средства для бритья, дезодоранты и антиперспиранты, средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, а также моющие и чистящие средства.

Помимо этого, в перечне оказались гражданское оружие и патроны из недружественных стран, передает официальный портал правовой информации.

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