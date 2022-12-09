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СК опубликовал видео с последствиями взрыва в жилом доме в Рязани

Александр Афонин
Происшествия
СК опубликовал видео с последствиями взрыва в жилом доме в Рязани
Фото: СК РФ

Следственный комитет России по Рязанской области опубликовал видеоролик, где показаны последствия взрыва в жилом двухэтажном доме в Рязани. Соответствующую запись распространила пресс-служба ведомства в пятницу, 9 декабря.

— Следователи и криминалисты следственного управления СК России по Рязанской области продолжают осмотр места происшествия и проведение иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.

Видео: СУ СК России по Рязанской области

На кадрах видно, что в результате взрыва часть дома обвалилась, а крупные обломки отлетели на несколько метров. Внутри здания также наблюдается частичное обрушение конструкций. Специалисты фиксируют разрушения здания и проводят разбор завалов.

По факту взрыва Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани СУ СК России организовал доследственную проверку, передает Telegram-канал «СУ СК России по Рязанской области».

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 9 декабря. Сначала сообщалось, что частичное обрушение здания произошло из-за взрыва бытового газа. Однако позже очевидец заявил, что в доме взорвался самогонный аппарат. В результате происшествия пострадали два человека.

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