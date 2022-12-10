Junge Welt: Соединенные Штаты отступают из ключевого региона планеты

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Соединенные Штаты сдают позиции КНР в богатом углеводородами Персидском заливе. Об этом написал обозреватель немецкого издания Junge Welt Йорг Кронауэр.

Он отметил, что Саудовская Аравия, ОАЭ и другие арабские страны региона планируют существенно активизировать свою внешнюю политику. В последнее время они ищут новых партнеров для сотрудничества, особенно после того, как США сосредоточились на конкуренции с Китаем.

В Абу-Даби и Эр-Рияде понимают, что рано или поздно им придется самим, без поддержки Штатов противостоять Ирану. Для этого они налаживают отношения с Китаем, который энергично распространяет политическое и экономическое влияние на ближневосточный регион, высказался журналист.

— Теперь там, где Вашингтон снижает свою активность, тут же начинает действовать Пекин. Тот факт, что безальтернативная гегемония США в зоне Персидского залива подходит к концу, свидетельствует об изменении соотношения сил в историческом масштабе, — сделал вывод Кронауэр.

США могут потерять прежнее влияние на Саудовскую Аравию, вступая в противостоянии с КНР и РФ, к которым тяготеет Эр-Рияд. Об этом 8 декабря заявил обозреватель Foreign Policy Аарон Миллер.