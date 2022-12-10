Журналист Прайс раскрыл «печальную» правду об украинцах в Великобритании

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Все больше беженцев с Украины становятся бездомными в Британии, это стало «печальной реальностью» разрыва между ними и принимающей стороной. Об этом написал журналист и телеведущий Пит Прайс в статье для издания Liverpool Echo.

Он отметил, что это проблема, которая уже «закипает» и может усугубиться. Так, некоторые украинские беженцы сталкиваются с конфликтами со своими «спонсорами», которые вызваны ростом стоимости жизни и культурными различиями, в итоге украинцы остаются без жилья.

— Есть проблемы, о которых я слышал, в том числе несоблюдение надлежащих домашних правил и личные конфликты. Шесть месяцев — это долгий срок для незнакомцев в вашем доме, — отметил обозреватель.

По его словам, некоторые предсказывают, что программа «Дома для Украины» может «рухнуть» после новостей о том, что украинцев просят покинуть предоставленное жилье.

— Похоже, что много добросердечных людей просто пошли на поводу у момента и никогда не обдумывали последствия, — написал в своей колонке Прайс.

Он жалеет в данной ситуации обе стороны.

Британская журналистка Дженни Мюррей пожаловалась на чувство стыда из-за беженцев с Украины. Она написала, что ощущение радости у граждан Великобритании от помощи украинским беженцам постепенно превратилось в чувство стыда за желание вернуться к своей привычной жизни.