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Ощущение радости у граждан Великобритании от помощи украинским беженцам постепенно превратилось в чувство стыда за желание вернуться к своей привычной жизни. Об этом написала в публикации для издания The Daily Mail журналистка Дженни Мюррей.

Она сообщила, что через девять месяцев стали проявляться недостатки программы «Дома для Украины», которая была запущена правительством в марте.

Автор статьи напомнила о резком росте числа бездомных беженцев с Украины в Англии, приехавших туда в поисках убежища. При этом Мюррей посочувствовала и тем, кто принял беженцев, но сейчас, столкнувшись с кризисом стоимости жизни, понял, что «просто не может позволить себе содержать, кормить, обогревать и оказывать бесконечную помощь» этим людям.

Журналистка сообщила, что в ее районной группе участников данной программы редко можно найти сообщения о разрыве соглашения из-за конфликтов, чаще всего это беспокойство по поводу средств.

— Радость от помощи отчаявшимся превратилась в чувство стыда за желание вернуть себе свою привычную жизнь, — заключила она.

7 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в соцсетях заявление эстонского премьера Каи Каллас о том, что страна больше не сможет принимать беженцев с Украины.

По данным ООН, после начала СВО с Украины уехали почти восемь миллионов человек. Более половины из них оказались в Европе и получили статус беженцев. В большинстве случаев оказавшиеся в вынужденной эмиграции украинцы ведут себя в гостях адекватно. Но иной раз они попадают в довольно странные истории, буквально испытывая своим поведением терпение европейцев. О четырех таких историях и об отношении к беженцам в Европе — в материале «Вечерней Москвы».