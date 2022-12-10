Times: США отказались от требования к Украине не атаковать территорию России

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Соединенные Штаты пересмотрели свои оценки угрозы, которая исходит от России, и больше не настаивают на том, чтобы украинская армия не наносила удары по территории РФ. Об этом сообщается в издании Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

— Мы по-прежнему используем те же расчеты эскалации, но страх перед эскалацией изменился по сравнению с началом конфликта, — рассказал собеседник газеты.

По его словам, теперь США в меньшей степени обеспокоены тем, что наносимые Киевом удары по территории России могут побудить Москву к резкой эскалации ситуации.

— Мы не говорим Украине: «Не наносите ударов по русским в России или Крыму». Мы не можем говорить им, что делать. Им решать, как они применяют свое оружие. Но когда они используют поставленное нами оружие, то мы настаиваем лишь на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции, — заявил источник издания.

Данное ограничение означает, что целью для ВСУ не должно становиться мирное население в России, также Штаты выступают против ликвидации конкретных лиц, пояснил он.

Участие США и других стран в наведении оружия Украины будет иметь правовые последствия. Об этом 9 декабря сообщил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.