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Девушка погибла в конфликте со стрельбой после проигрыша сборной Бразилии на ЧМ

Юлия Курганова
В мире
Девушка погибла в конфликте со стрельбой после проигрыша сборной Бразилии на ЧМ
Фото: Depositphotos

Один человек погиб и трое пострадали в пятницу, 9 декабря, в результате конфликта со стрельбой после проигрыша команды Бразилии по футболу в четвертьфинальном матче чемпионата мира против хорватской сборной. Об этом сообщил портал UOL.

Инцидент случился в городе Барретуш в штате Сан-Паулу. Конфликт начался в торговом центре вскоре после окончания игры и перерос в массовую драку, которая продолжилась за пределами ТЦ и закончилась стрельбой. От огнестрельного ранения скончалась 17-летняя девушка, ее подруга получила пулевое ранение легкого.

Стрелявшие скрылись вчетвером с места преступления на машине. Причины конфликта не уточняются.

6 декабря сообщалось, что бывший футболист «Барселоны» и «Анжи», президент Камерунской федерации футбола Самюэль Это'о разозлился на фаната после матча 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Южной Кореи и ударил его ногой по голове. Несколько болельщиков, покидавших катарский стадион «974», решили сфотографироваться с африканской звездой футбола Это'о. В этот момент появился человек с камерой.

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