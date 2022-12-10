Женщина в Югре избила экс-жену и 4-месячного сына своего сожителя из-за ревности

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Местная жительница в Югре избила бывшую супругу своего сожителя и их четырехмесячного сына из-за ревности. Об этом сообщил в пятницу, 9 декабря, Telegram-канал Ural Mash.

Пара пришла в гости к экс-жене мужчины, чтобы проведать ребенка. Мальчик расплакался, после чего девушка внезапно разозлилась, видимо, осознав, что у ее возлюбленного уже есть ребенок от другой женщины. Она стала кричать и напала с кулаками на экс-супругу сожителя, также женщина случайно ударила ребенка, поцарапав его то ли кольцом, то ли ногтем.

Мать малыша несколько раз попыталась вызвать полицию, но бывший супруг отобрал у нее телефон и кинул в стену. Спустя время она все же смогла выгнать пару из дома и позвонила сотрудникам правоохранительных органов.

Травматолог зафиксировал у младенца ссадину около носа и ушибы, он порекомендовал обратиться к лору и неврологу.

29 ноября в Новой Москве злоумышленник жестоко избил женщину во дворе новостройки. По неподтвержденной информации, инцидент случился во дворе жилого комплекса на улице Анны Ахматовой. По неизвестным причинам мужчина напал на женщину и жестоко избил.