Спортивный журналист Грант Уол из США умер во время освещения ЧМ-2022 в Катаре

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Американский спортивный журналист Грант Уол скончался во время освещения чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщило издание New York Post.

Уточняется, что 49-летний комментатор потерял сознание на стадионе во время матча между Аргентиной и Нидерландами. Врачи не смогли его спасти. Они констатировали смерть журналиста, назвав причиной остановку сердца.

17-летняя девушка погибла в конфликте со стрельбой после проигрыша сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу. Инцидент случился в городе Барретуш в штате Сан-Паулу. Конфликт начался в торговом центре вскоре после окончания игры и перерос в массовую драку, которая продолжилась за пределами ТЦ и закончилась стрельбой.