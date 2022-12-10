Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Слизь, гниль, неприятный запах: названы основные признаки некачественной красной икры

Рафаэль Залян
Евгений Жуков

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Слизь, гниль, неприятный запах: названы основные признаки некачественной красной икры
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Технолог Александр Егоров рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», как отличить настоящую красную икру от имитированной.

По словам специалиста, у подделки будет отсутствовать жировое пятно-зародыш, а вкус самого продукта не будет морским. Помимо этого, у имитированной версии деликатеса форма икринок будет эллипсоидной.

Егоров также добавил, что цена настоящей красной икры начинается от двух тысяч рублей за килограмм, поэтому она не может продаваться дешевле 300 рублей за баночку.

Специалист подчеркнул, что, даже если покупатель уверен в натуральности продукта, нужно все равно обратить внимание на его свежесть. Так, от икры, у которой уже истек срок годности, будет исходить характерный неприятный запах, а визуально икринки будут находиться в «слизи» и «гнили».

Эксперт порекомендовал при покупке икры на развес попросить у продавца документ, в котором будет указана вся соответствующая информация о составе продукта, условиях изготовления и месте производства.

Красная икра — любимый деликатес многих россиян. Она всегда присутствует в списке обязательных лакомств для новогоднего стола. В канун январских праздников ее можно купить практически везде и по разной стоимости. С чем связаны такой разброс цен и изобилие продукта, а также как отличить качественную икру от подделки, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

ГОСТ Эксперты Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте