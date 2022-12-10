Слизь, гниль, неприятный запах: названы основные признаки некачественной красной икры

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Технолог Александр Егоров рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», как отличить настоящую красную икру от имитированной.

По словам специалиста, у подделки будет отсутствовать жировое пятно-зародыш, а вкус самого продукта не будет морским. Помимо этого, у имитированной версии деликатеса форма икринок будет эллипсоидной.

Егоров также добавил, что цена настоящей красной икры начинается от двух тысяч рублей за килограмм, поэтому она не может продаваться дешевле 300 рублей за баночку.

Специалист подчеркнул, что, даже если покупатель уверен в натуральности продукта, нужно все равно обратить внимание на его свежесть. Так, от икры, у которой уже истек срок годности, будет исходить характерный неприятный запах, а визуально икринки будут находиться в «слизи» и «гнили».

Эксперт порекомендовал при покупке икры на развес попросить у продавца документ, в котором будет указана вся соответствующая информация о составе продукта, условиях изготовления и месте производства.

Красная икра — любимый деликатес многих россиян. Она всегда присутствует в списке обязательных лакомств для новогоднего стола. В канун январских праздников ее можно купить практически везде и по разной стоимости. С чем связаны такой разброс цен и изобилие продукта, а также как отличить качественную икру от подделки, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.