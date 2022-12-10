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Соединенным Штатам не выгодна победа Украины в конфликте с Россией, так как она приведет Вашингтон к ядерной войне с Москвой. Такое мнение выразил аналитик Брайан Кларк в статье для издания 19FortyFive.

— Если выражаться словами (президента США Джо — прим. «ВМ») Байдена, Америка хочет от России стабильных отношений. Однако победа Украины сделает это практически невозможным, — констатировал Кларк.

По его словам, цели Киева, которые заключаются в возвращении утраченных территорий, больше не совпадают с планами Вашингтона, так как Москва уже не раз заявляла, что интервенция может привести к использованию РФ ядерного оружия, чего Штаты хотят избежать.

Аналитик подчеркнул, что США нужно пересмотреть свое отношение к украинским властям и заставить их пойти на мирные переговоры с РФ во избежание ядерного конфликта, так как стабильные отношения с Москвой Вашингтону важнее, чем Киеву.

В начале ноября МИД России опубликовал заявление «О предотвращении ядерной войны», согласно которому страна выступает за обеспечение глобальной стратегической стабильности.

Политолог Андрей Кортунов сообщил «Вечерней Москве», что сценарий, при котором Россия нанесет превентивный ядерный удар по территории Украины, маловероятен. По его мнению, сегодня мир действительно, как никогда, приблизился к угрозе ядерной войны.