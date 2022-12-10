Столичный поставщик оборудования увеличил объем отгрузки на треть в рамках участия в нацпроекте

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московская компания «Терморос», которая занимается производством инженерного оборудования, за шесть месяцев увеличила объем отгрузки продукции на треть в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Об этом в субботу, 10 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.

— В качестве пилотного процесса на предприятии был выбран полный комплекс услуг по продаже комплектующих для систем водо- и теплоснабжения и приборов отопления. Благодаря инструментам бережливого производства, которые мы внедряем в рамках национального проекта «Производительность труда», предприятию удалось сократить время обработки заявок более чем на 10 процентов и уменьшить срок сбора одного заказа в 2,5 раза. Это, в свою очередь, дало возможность компании увеличить объем отгрузки товаров на 30 процентов, — говорится в сообщении.

По словам генерального директора «Термороса» Евгения Ломакина, национальный проект дал компании возможность внедрить на предприятии новые практики. Организация ставила цель выйти на более высокие показатели за счет увеличения продуктивности и производительности. Всего за полгода ей удалось достигнуть намеченного, при этом результат превзошел ожидания.

— За это короткое время благодаря экспертам Регионального центра компетенций мы смогли высвободить более 60 миллионов рублей, — уточнил Евгений Ломакин.

Реализация нацпроекта продолжится в компании еще два с половиной года. За это время она распространит полученные на пилотном потоке результаты на все остальные подразделения, заключили в департаменте.

До этого сообщалось, что ведущий московский производитель упаковочной продукции ЗАО «Ламбумиз» увеличил выработку на треть в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».