Здание научно-исследовательского института построят в Таганском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Лавров переулок Карта всех событий

В Москве выдали разрешение на строительство в Таганском районе нового здания Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Пятиэтажное здание построят в Лавровом переулке, владение 6. Общая площадь объекта составит 14 тысяч квадратных метров, — рассказал глава ведомства.

У здания будет сложная конфигурация, подразумевающая замкнутый внутренний двор. На первом этаже объекта будут находиться входная зона, конференц-зал и столовая. Лаборатории и административные помещения расположатся на этажах со второго по пятый. В здании также оборудуют подземную парковку на 55 машино-мест. На подземном этаже предусмотрены также архивные помещения.

Сергей Левкин отметил, что фасад строения облицуют декоративными панелями из стеклофибробетона разных цветов и фактурных рисунков.

— Цветовое решение фасадов задумано в стиле ар-деко и будет повторять элементы окружающих зданий, — подчеркнул он.

По словам главы департамента, прилегающую к зданию института территорию благоустроят и озеленят.

Проект реализуют в рамках программы комплексного обустройства и развития центральной части столицы на основании госпрограммы «Градостроительная политика», принятой Сергеем Собяниным, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что градостроительно-земельная комиссия Москвы с начала 2022 года одобрила строительство 25,88 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения.