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«Бездонная дыра»: пользователи Twitter потребовали от Киева отчитаться о тратах средств Запада

Георгий Соланович

Сюжет: 

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В мире
«Бездонная дыра»: пользователи Twitter потребовали от Киева отчитаться о тратах средств Запада
Фото: president.gov.ua

Пользователи социальной сети Twitter потребовали от президента Украины Владимира Зеленского объяснить, на что уходят деньги, выделяемые Киеву странами Запада.

У пользователей соцсети возникли претензии к Зеленскому после его публикации об очередном пакете военной помощи от США. Они обвинили президента Украины и американского лидера Джо Байдена в использовании конфликта для отмывания денег и собственной выгоды, а также потребовали от них начать мирные переговоры с Россией.

«Прошу, объясните, куда именно уходит эта «помощь»? Думаю, мир хотел бы это знать»; «Бездонная дыра», «А что насчет мирного соглашения? Как вы думаете, это все закончится? Вы воюете не со страной с аналогичной военной мощью или ресурсами, вы воюете со второй по силе армией в мире. Они могут продолжать это годами», — написали пользователи Twitter.

Политолог Юрий Светов заявил в беседе с «ВМ», что завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США, без участия Киева. Эксперт подчеркнул, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вполне возможны.

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