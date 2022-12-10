Миллер назвал обсуждение газового хаба в Турции главным итогом встречи с Эрдоганом

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Обсуждение перспектив создания газового хаба в Турции является главным итогом визита делегации Газпрома в Турцию. Об этом в субботу, 10 декабря, заявил глава концерна Алексей Миллер.

— Конечно же, это газовый хаб, — приводит ТАСС ответ Миллера на вопрос журналистов о том, что является главным итогом его встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

До этого стало известно, что делегация Газпрома во главе с Алексеем Миллером посетила Стамбул. Там глава холдинга обсудил с Эрдоганом и турецким министром энергетики и природных ресурсов Фатихом Донмезом поставки в республику российского газа, а также перспективы создания газового хаба.

22 ноября Газпром зафиксировал на Украине оседание российского газа, который поставлялся в Молдавию.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, куда мог «пропасть» предназначенный для Молдавии российский газ.

По его словам, Украина вполне может под разными предлогами отбирать часть транзитного российского газа, предназначенного для Молдавии.