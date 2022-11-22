Аналитик Юшков рассказал, куда мог «пропасть» предназначенный для Молдавии российский газ

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Украина вполне может под разными предлогами отбирать часть транзитного российского газа, предназначенного для Молдавии. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя заявление Газпрома об исчезновении части транзитного российского газа.

Газпром зафиксировал на Украине оседание российского газа, который поставлялся в Молдавию. Об этом сообщили в пресс-службе российского энергетического холдинга во вторник, 22 ноября.

Собеседник «ВМ» отметил, что Украина с большой долей вероятности откажется признавать вину.

— Надо дождаться заявлений со стороны украинской компании — оператора газотранспортной системы. Они должны дать какие-то пояснения. Высока вероятность того, что они скажут, что ничего не трогают и Газпром придирается. В то же время надо будет посмотреть, какой будет аргументация. Они могут заявить, что отбирают поставляемый газ, потому что Газпром якобы недоплачивает. У них есть между собой конфликт. Газпром говорит, что Украина недопрокачивает газ, потому что она отказывается использовать один из газопроводов, — рассказал аналитик.

По словам эксперта, Газпром по контракту должен прокачивать через Украину 109 миллионов кубометров в сутки, однако качает только 42–43. Это связано с тем, что используется только газопровод через Суджу, а газопровод через Сохрановку Украина использовать не дает. Однако Украина может требовать оплаты за полный объем поставок и, не получая денег, забирать часть газа, предположил Юшков.

Украина может заявить, что неполные поставки газа связаны с обстрелами инфраструктуры, считает специалист.

— Украина может сказать, что это результат обстрелов энергетической инфраструктуры. Обычно Украина не прокачивает физически весь газ. Они вдоль трубы забирают столько, сколько им нужно, а потом сами добывают газ на западе Украины и отдают его в трубу. Они могут заявить, что из-за обстрелов поврежден объект газодобычи или не было электроэнергии, — отметил аналитик.

Юшков обратил внимание, что Газпром говорит о снижении объемов прокачки только на Молдавском направлении. Возможно, Газпром посылает какие-то сигналы Молдавии, предположил специалист.

Если выяснится, что Украина действительно забирает часть газа, возможна приостановка транзита газа из России, отметил эксперт.

— Если Украина в итоге признает, что производит отбор газа, то дело может дойти до полной остановки поставок российского газа через Украину в Европу, как в 2009 году. Тогда Украина отбирала часть газа, шедшего транзитом, потому что у них вообще не было контракта на закупку российского газа. А это был разгар отопительного сезона, первые числа января, — напомнил аналитик.

В результате практически вся Центральная, Западная и Северо-Западная Европа окончательно лишится российского газа, подчеркнул Юшков. Останутся поставки только по «Турецкому потоку». Из всей Европы этот газ получают только Венгрия, Сербия, Греция, Румыния и Северная Македония, заключил собеседник «ВМ».