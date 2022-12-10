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Взявшего заложников в Дрездене мужчину задержали полицейские

Анастасия Колоскова
В мире
Взявшего заложников в Дрездене мужчину задержали полицейские
Фото: Unsplash

В Дрездене полиция задержала вооруженного мужчину, который взял заложников возле торгового центра Altmarktgalerie. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 10 декабря.

В связи с инцидентом полицейские эвакуировали посетителей торгового центра и призвали жителей воздержаться от посещения центра города. Из-за операции силовиков вводилось ограничение на движение транспорта, а также закрылся один из наиболее известных в стране рождественских рынков Striezelmarkt.

По данным газеты Bild, 40-летний мужчина застрелил ​​​​одного человека, а после попытался ворваться в редакцию радиостанции Radio Dresden.

После этого нарушитель скрылся и забаррикадировался в подвальном помещении, расположенном неподалеку торгового центра. На месте происшествия работали спецназ и переговорная группа, которой удалось установить контакт с мужчиной, передает ТАСС.

На днях генпрокуратура Германии сообщила о задержании 25 подозреваемых в попытке государственного переворота. Среди задержанных есть гражданка России. Что означает произошедшее и имеет ли наша страна к этому какое-либо отношение — в материале «Вечерней Москвы».

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